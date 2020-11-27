Кличко выступил против повторной остановки метро в случае локдауна

В случае, если Кабинетом министров будет принято решение о введении локдауна, должны быть четко сформулированы все условия и мероприятия и введен строгий контроль соблюдения ограничений

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко а эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба КГГА.

"Хочу напомнить, что строгий карантин вводит исключительно правительство своим решением. И я уверен: если локдаун таки введут, нам нужны четко сформулированные условия и правила соблюдения карантина. Они должны быть определены заранее и доведены до каждого. Крайне важно также контролировать соблюдение этих правил. Потому что, к сожалению, у нас много случаев, когда решения принимаются, но их не выполняют", – сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что в случае введения локдауна будет настаивать на сохранении работы общественного транспорта.

"Я буду настаивать: если локдаун все-таки будет введен, чтобы ни в коем случае не останавливали работу метро и наземного общественного транспорта", – отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что метро не закрывали во многих городах мира в условиях строгого карантина. Потому что немалому количеству людей, работающих в сферах жизнеобеспечения города, придется ездить на работу.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.