Гослесагентство обнародовало отпускные цены на новогодние елки

Государственные предприятия планируют заготовить к новогодним праздникам более 500 тысяч елок.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов, больше всего деревьев заготовят в Волынской (60 тыс.), Полтавской (55 тыс.), Сумской (40 тыс.), Кировоградской (39 тыс.), Житомирской (38 тыс.) и Луганской (31 тыс.) областях.

В ведомстве уточнили, что часть государственных предприятий повысили цены на елки в силу инфляционных процессов.

"К предстоящему Новому году отпускная оптовая цена за одно дерево составит в среднем 75 гривен. Елка от 1 до 2-х метров будет отпускаться лесхозами по цене от 47 до 120 грн грн. Таким образом, стоимость самого востребованного на потребительском рынке сегмента товара не изменилась. А вот уже с последующим ростом самых новогодних красавиц выросли и расценки. Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов, реализуют в пределах 150 гривен", – сказано в сообщении.

Государственное агентство лесных ресурсов напоминает потребителям, что указанные суммы – это лишь отпускные цены лесных хозяйств. Как всегда последующим распространением новогодних елок занимаются частные предприниматели, которые самостоятельно устанавливают цены – в конечном итоге новогодние елки обойдутся как минимум в два раза дороже. Однако можно покупать елки на специальных елочных базарах, которые оснащены у гослесхозов.

При этом больше всего елок будет заготовлено не в горных районах, а на равнине. Так в лесостепной зоне будет срублено 168 тыс. штук, из которых 94 тыс. будут заготовлены со специально созданных новогодних плантаций и 74 тыс. – в процессе рубок по уходу за лесом. В Степной зоне будет заготовлено 159 тыс. елок, 99 тыс. из них будет срублено с плантаций, а на Полесье срубят 135 тыс. деревьев, из которых 81 тыс. – с елочных плантаций.

В Карпатах срубят 60 тысяч елок, из которых 15 тыс. – с новогодних плантаций и 45 тыс. – в ходе рубок ухода за лесом.

"Наибольшее количество будет срублено на специально созданных плантациях, на которых королевы Нового года и Рождества выращиваются специально. Остальную часть срубают во время проведения рубок ухода за молодняком. Еще часть деревьев заготавливается при расчистке полос под линиями электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов, при прочистке противопожарных просек", – пояснили в ведомстве.