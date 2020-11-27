"Укрзализныця" снова начнет продавать кофе и чай в поездах
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе.
Со своей стороны "Укрзализныця" будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническми и противоэпидемическими нормами. Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.
Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.
Также для удобства пассажиров в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и другое.
"Укрзализныця" также прорабатывает возможность обеспечения пассажиров полноценным питанием во время путешествий.