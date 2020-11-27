"Укрзализныця" снова начнет продавать кофе и чай в поездах

"Укрзализныця" с 1 декабря 2020 года обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе.

Со своей стороны "Укрзализныця" будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническми и противоэпидемическими нормами. Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Также для удобства пассажиров в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и другое.

"Укрзализныця" также прорабатывает возможность обеспечения пассажиров полноценным питанием во время путешествий.