Нацбанк разработал требования к оформлению банковских договоров

Национальный банк Украины (НБУ) разработал новые требования к банковским договорам с самыми востребованными услугами: для оформления потребительского кредита, депозита и открытия счета.

Как сообщает пресс-служба НБУ, обновленное Положение о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг будет утверждено в ближайшее время.

Новыми требованиями к банковским договорам, в частности, предусмотрено простое и однозначное описание продукта.

"Во-первых, оно будет иметь универсальную структуру для всех банков. И уже не получится в первом абзаце договора написать привлекательные условия, а менее приятные перенести подальше или вовсе потерять. Во-вторых, это описание обязательно будет содержать все существенные характеристики товара или услуги. Чтобы иметь информацию о продукте, своих правах и обязанностях, клиенту будет достаточно только своего экземпляра договора", – пояснили в НБУ.

Кроме того, будут установлены требования к оформлению договоров, с целью их пригодности для чтения.

Так, для составления договоров банки смогут использовать шрифт черного цвета, размером не менее 11 кегля с межстрочным интервалом не менее одинарного. При этом всех цифровые значения (суммы комиссий, возмещения, повышенных процентов, штрафных санкций и тому подобное) будут выделяться полужирным шрифтом. Кроме того, электронная версия договора будет технически адаптирована для чтения с экранов различных гаджетов.

Обновленными правилами банкам также будет запрещено включать в договор недобросовестные условия.

"Например, ограничивающие вас в подаче жалобы на выполнение условий договора банком. Или которые дают право банку требовать оплаты за еще не оказанные услуги. И это не весь перечень", – отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк предоставит банкам переходной период для обновления договоров.