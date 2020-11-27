Кабмин запланировал выдать госгарантий по кредитам на 89 миллиардов в 2021 году

Кабинет министров в доработанном ко второму чтению проекте закона о госбюджете на 2021 год ограничил объем предоставление государственных гарантий по кредитам суммой в 88,67 млрд грн, тогда как в первоначальной версии документа предоставление госгарантий не было ограничено.

Согласно обновленному проекту закона №4000, из указанной суммы госгарантии на сумму 40 млрд грн будут предоставляться по решению Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

В частности, до 10 млрд грн – банкам по портфелям кредитов, предоставленных микро-, малым и средним предприятиям. Еще до 20 млрд грн госгарантий в случае принятия законопроекта правительство сможет предоставлять в сфере обороноспособности.

Согласно документу, до 24 млрд грн предлагается предоставлять госгарантии по решению Кабмина и/или на основании международных договоров на обеспечение долговых обязательств компаний в сфере передачи электроэнергии.

Ко второму чтению также предусмотрена возможность предоставлять госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по "зеленым" кредитам.

При этом Бюджетный кодекс устанавливает требование предоставлять госгарантии й размере не менее 3% плановых доходов общего фонда, тогда как предлагаемая сумма достигает 8% этого показателя.

"Такой вынужденный временный шаг основан на необходимости поддержки субъектов хозяйствования, особенно малых и средних предприятий, которые наиболее пострадали из-за карантина", – сказано в пояснительной записке к документу.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП – на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.