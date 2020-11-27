Задолженность по зарплате достигла 3,8 миллиарда, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре выросла на 6,5% и на 1 ноября 2020 года составила 3,79 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, в том числе задолженность по зарплате перед работникамм экономически активных предприятий в минувшем месяце возросла на 8,9% и на 1 ноября текущего года составила 2,53 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом сокращение задолженности по заработной плате в октябре зафиксировано в Ривненской (на 12,8%), Черновицкой (на 9,2%), Кировоградской (на 8,7%), Тернопольской (на 7,6%), Житомирской (на 3,2%), Днепропетровской (на 2,1%), Киевской (на 0,8%), Закарпатской и Одесской (на 0,6%) областях.

В то же время рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Луганской (на 59,5%), Волынской (на 32%), Львовской (на 26,6%), Ивано-Франковской (на 24,3%), Хмельницкой (на 15,9%), Донецкой (на 12,6%), Херсонской (на 7,3%), Запорожской (на 5,1%), Черниговской (на 3,7%), Черкасской (на 2,1%), Харьковской и Николаевской (на 1,4%), Полтавской (на 1,2%), Сумской (на 0,8%) и Винницкой (на 0,3%), а также в Киеве (на 2,6%).

Госстат уточняет, что в отраслевом срезе в указанный период задолженность по выплате заработной платы сократилась в сфере искусства, спорта и развлечений – на 77,2% (до 633 тыс грн), здравоохранении – на 13,4% (до 43,31 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 6,5% (до 5,3 млн грн), операций с недвижимостью – на 3,6% (до 54,38 млн грн), в образовании – на 1,3% (до 15,95 млн грн), в области профессиональной, научной и технической деятельности – на 0,5% (до 260,02 млн грн) и в сфере информации и телекоммуникаций – на 0,4% (до 10,49 млн грн).

Задолженность по выплате заработной платы в октябре текущего года выросла в сфере строительства – на 11,5% (до 48,38 млн грн), в оптовой и розничной торговле – на 10,5% (до 32,23 млн грн), предоставления других видов услуг – на 10,2% (до 550 тыс. грн), на предприятиях промышленности – на 8,5% (до 2,89 млрд грн), в сфере временного размещения и организации питания – на 3,3% (до 12,27 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 2,3% (до 323,61 млн грн), в сельском хозяйстве – на 2% (до 57, 22 млн грн), в финансовой и страховой деятельности – на 0,3% (до 10,8 млн грн).