Фонд госимущества выставил на продажу еще 4 завода "Укрспирта"

Фонд государственного имущества 27 ноября объявил о проведении аукционов по приватизации еще четырех мест осуществления деятельности и производства спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода (Полтавская область, ликеро-водочное производство) запланирован на 21 декабря, стартовая цена объекта – 9,88 млн грн.

Торги по продаже Тхоровского спиртзавода в Киевской области назначены на 22 декабря, стартовая цена – 22,46 млн грн.

Кобиловолоцкий завод в Тернопольской области выставлен на аукцион 23 декабря со стартовой ценой 25,95 млн грн, а Великолюбинский завод во Львовской области – 24 декабря со стартовой ценой 29,97 млн грн.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

По итогам аукционов уже продано 8 предприятий "Укрспирта".