Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова (обновлено)

В пятницу, 27 ноября, с 9:00 до 17:00 НЭК "Укрэнерго" запросило аварийную помощь от венгерского оператора системы передачи (ОСП) MAVIR, чтобы избежать необходимости применять график аварийных отключений (ГАВ) потребителей в "энергоострове Бурштынской ТЭС".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В этой части энергосистемы возник дефицит мощности, обусловленный внеплановым ремонтом энергоблока №3 и аварийной остановкой энергоблоков №6 и №11 Бурштынской ТЭС ( "ДТЭК Западэнерго"), которая является основным источником питания для энергоострова, который синхронизирован с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E", – сказано в сообщении.

Для компенсации утраченных объемов генерации диспетчеры НЭК "Укрэнерго" перевели на работу в "энергоострове" энергоблок №12 Бурштынской ТЭС, который участвовал в покрытии нагрузки основной части ОЭС Украины.

"Других резервных генерирующих мощностей, которые можно было оперативно задействовать для работы в сети "острова Бурштынской ТЭС", не было", – уточнили в "Укрэнерго".

Так, блоки №1 и №2 Бурштынской ТЭС не были в работе в течение длительного времени (с 27 апреля 2020 года и с 13 марта 2020 года соответственно), поэтому их состояние не позволило включить их в сеть уже сегодня.

"Таким образом, после того, как были исчерпаны все собственные резервы во избежание нарушения планового сальдо перетока (объем которого строго ограничивается договорами со смежными ОСП), предотвращения аварийного отключения потребителей и обеспечения границ операционной безопасности "острова Бурштынской ТЭС" НЭК "Укрэнерго" обратилась к оператору системы передачи Венгрии MAVIR с запросом о предоставлении аварийной помощи", – сообщает "Укрэнерго".

После получения согласования MAVIR, с 9:00 до 14:00 27 ноября была активирована аварийная помощь в объеме 150 МВт, а после этого с 14:00 до 17:00 – на 100 МВт. При этом общий объем поставок электроэнергии для Украины составит 1050 МВт-ч.

Взаимная аварийная помощь НЭК "Укрэнерго" и MAVIR предоставляется по договору "Об обеспечении аварийного взаемопостачання электроэнергии для обеспечения надежности работы системы", который был заключен между Операторами системы передачи Украине и Венгрии 31 августа 2020 года.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК пояснили, что аварийные остановки энергоблоков №11 и №6 совпали с плановым ремонтом энергоблока №3, который накануне согласовала НЭК "Укрэнерго".

"В пятницу утром Бурштынская ТЭС была вынуждена остановить пусковые операции энергоблока №6 из-за обнаружения свища на экономайзере котла. В то же время было обнаружено искрение щеточного аппарата турбогенератора энергоблока №11. Энергетики достаточно быстро устранили технические замечания, которые могут возникать на любом оборудовании. Энергоблок №6 снова начал производить электроэнергию в 16:27, а энергоблок №11 – в 18:56 в ОЭС Украины", – уточнили в компании.

"Заметим, свищи и другие незначительные технические препятствия явление привычное для любого генерирующего оборудования. Самое главное – это быстро справиться с причинами аварийных остановок и включить энергоблоки в сеть, что и сделали энергетики Бурштынской ТЭС", – подчеркивают в ДТЭК.

Как сообщалось ранее, вечером 16 ноября все четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции (входит в ДТЭК Рината Ахметова) остановились из-за аварийного ремонта, что крайне редко случается с ТЭС. В ДТЭК заявили, что к отключению станции привело срабатывание защиты на трансформаторе.

Напомним, в состав "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова входит три станции – Бурштынская ТЭС (12 блоков), Добротворская ТЭС (4 блока), Ладыжинская ТЭС (6 блоков).

"Бурштынский энергоостров" синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производятТЭС "ДТЭК Западэнерго".