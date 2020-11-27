Украина и Франция планируют начать строительство energy storage за 20 миллионов евро

Украина и Франция планируют начать реализацию совместного проекта строительства энергонакопительных мощностей НЭК "Укрэнерго" объемом 20 млн евро.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Вскоре старт проекта по строительству энергонакопительных мощностей "Укрэнерго" на 20 млн евро", – сообщил Аваков.

Согласно сообщению на сайте МВД, договоренности по строительству energy storage вошли в подписанную 27 ноября итоговую декларацию сессии Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Аваков и министр экономики, финансов и возобновления Французской Республики Брюно ле Мер.

Как сообщалось, в октябре 2018 года был подписан межправительственный меморандум о сотрудничестве между НЭК "Укрэнерго" и оператором системы передачи Франции RTE (Réseau de Transport d’Électricité), а также его дочерней компанией RTE International. Цель – внедрение европейских стандартов управления и развитие энергосистемы Украины в процессе ее интеграции в ENTSO-E.

Предполагалось, в частности, начать работу над строительством energy storage на 200 МВт.