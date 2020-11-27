АМКУ закрыл дело против монополиста на въезде в Одесский порт

Антимонопольный комитет закрыл расследование против компании "Евротерминал" о злоупотреблении монопольным положением при сборе с перевозчиков неправомерной платы за проезд в Одесский морской торговый порт.

Как сообщила "Лига антитраста", АМКУ закрыл соответствующее расследование 12 ноября, согласившись с предложением компании снизить сбор с каждого грузовика с $17 до $16,7, передают Наші гроші.

Еще в 2017 года АМКУ оштрафовал "Евротерминал" за злоупотребление монополией. Фирма взимала с каждого грузовика, следующего в государственный Одесский морской торговый порт, по $17 за открытие шлагбаума и проезд по территории. При этом другого легального въезда в порт для грузовиков не было.

Тогда в эту сумму "Евротерминал" включил пользования душем, туалетом, подкачку колес, копирование документов и тому подобное. И перевозчики должны были платить якобы за все эти услуги даже без намерения ими воспользоваться.

Тогда АМКУ, кроме наложения штрафа, обязал фирму обеспечить возможность проезда грузовиков в государственный порт без оплаты всех этих услуг, которыми они не пользуются и которые им не нужны.

"Евротерминал" оспорил решение АМКУ, но проиграл все суды, в том числе Верховный суд, после чего выплатил 5,4 млн грн штрафа.

Однако обязательство прекратить злоупотребление монопольным положением так и не выполнил, продолжая собирать с перевозчиков необоснованные платежи.

В июле 2019 года Комитет на заседании констатировал, что обязывающую часть решения "Евротерминал" так и не выполнил, в связи с чем открыл новое дело против компании за невыполнение решения.

В итоге "Евротерминал" исключил из обоснования платы в $17 все дополнительные услуги и оставил фактически только открытие шлагбаума и проезд в государственный порта. И за все это теперь он взимает с перевозчиков по $16,7, то есть всего на полтора процента меньше.

АМКУ этого оказалось достаточно и уже 12 ноября ведомство закрыло расследование, решив, что таким образом все свои обязательства "Евротерминал" выполнил.

Как сообщалось, в апреле министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал до конца текущего года урегулировать вопрос организации бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта, хотя президент Владимир Зеленский обращался с просьбой решить этот вопрос к мэру Одессы Геннадию Труханову еще в июле 2019 года.

ООО "Евротерминал" зарегистрировано на кипрские компании "Нортингтон Холдингс Лимитед" и "Кравенплейт Лтд". Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

В 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Что касается Ангерта, итальянская полиция называла его членом международной преступной группировки, которым руководит бывший одессит Леонид Минин. По данным "Слидство.Инфо", охранником Минина ранее был мэр Одессы Геннадий Труханов, известный тогда как Генадиас Озопулос.