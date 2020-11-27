Реальная зарплата выросла в октябре на 10,6%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2020 года увеличилась на 10,6% по сравнению с октябрем 2019 года и на 0,5% к сентябрю текущего года

Как сообщила Государственная служба статистики, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,5%, а в годовом измерении (к октябрю 2019 года) – на 13,5%, составив 12 174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн), передает Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что в сентябре текущего года средняя номинальная зарплата составляла 11 998 грн, августе – 11 446 грн, июле – 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Черновицкой и Херсонской (на 20,9%), Ривненской и Николаевской (на 19,7%), Закарпатской (на 19,1%), Ивано-Франковской (на 19%), Кировоградской (на 18,9%), Тернопольской (на 18,4%), Житомирской (на 16,7%) и Луганской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17 494 грн), самый низкий – в Черновицкой области (9 926 грн).

В октябре 2020 к октябрю 2019 года заработная плата выросла в сфере здравоохранения и социальной защиты – на 54%, предоставлении других услуг – на 42,1%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 35,4%, образовании – на 17,7%, информации и телекоммуникаций – на 17,6%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 15,7%, в строительстве – на 9,8%, в сельском хозяйстве – на 9,5%, госуправлении и в сфере обороны, обязательного соцстрахования – на 9,1%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образования – на 8,7%, на предприятиях промышленности – на 8,6%, в сфере операций с недвижимостью – на 6,5%, финансовой и страховой деятельности – на 4,8%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 4,2% и в сфере оптовой и розничной торговли – на 4%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 0,1%,