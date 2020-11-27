Кабмин выделил 125 миллионов на препараты для тяжелых больных с коронавирусом

Кабинет министров Украины выделил средства на закупку препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина

"Кабмин постановил выделить средства на закупку препаратов для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это препараты "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". Средства будут выделены. Мы сможем закупить их и направить в регионы", - сказала Садовяк.

Как уточняет Министерство здравоохранения, в частности, Кабмин выделил 39,28 млн грн на закупку препарата "тоцилизумаб" для пациентов, находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения с острой респираторной болезнью COVID-19.

Кроме того, на закупку "иммуноглобулина человека нормального" выделено 86,4 млн грн. Этот препарат применяется для лечения пациентов в составе комплексной терапии взрослых пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19.