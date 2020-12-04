Итоги недели: Законы для локдауна, скандал с Татаровым и новый глава "Укроборонпрома"

Главные новости экономики за неделю 30 ноября - 4 декабря.

ФИНАНСЫ

План государственных заимствований недовыполнен на 150 миллиардов

Заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре составили 455,5 млрд грн или 75,6% от плана, что вызывает сложности с финансированием дефицита госбюджета, сообщил Минфин.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года правительство планирует занять около $1 млрд на внешних рынках и 50-60 млрд грн внутри страны.

Тем временем поступления в госбюджет из других источников в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%, сообщили в Госказначействе.

Минфин повысил ставку по самым коротким облигациям до 10% годовых

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 2,66 млрд грн. Львиная доля средств поступила от размещения самых коротких трехмесячных ОВГЗ под 9,89% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.

Нацбанк не проводит интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Национальный банк с 30 ноября по 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие три недели. Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4681 грн/$ в начале недели до 28,2913 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Остатки средств на Едином казначейском счете выросли до 20 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 декабря 2020 года составили 19,75 млрд грн, что на 23% или 4,6 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало ноября, сообщили в Госказначействе.

Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Украинцы сократили продажу наличной валюты в ноябре на 3% – до $1,32 млрд в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до $1,44 млрд. Таким образом продажа населением наличной валюты впервые с начала года превысила объем покупки.

Нацбанк выступил против снижения комиссий за безналичные платежи до уровня ЕС

Национальный банк, как и банки, выступает против снижения комиссий за эквайринг и интерчейндж с нынешних 1,7-3% до европейского уровня 0,3% от суммы платежа. По мнению НБУ, это может привести к введению банками платы за пользование платежными картами и отмене различных бонусов.

"Приватбанк" списал кредиты на 38 миллиардов

В октябре государственный "Приватбанк" списал 38 млрд грн неработающих кредитов. В результате доля проблемных активов в банке снизилась с 79,2% до 76,7%, сообщили в НБУ. Ранее "Укрэксимбанк" списал неработающие кредиты на 17 млрд грн, а "Ощадбанк" – на 22 млрд грн.

Связанная с Коломойским компания отсудила у "Приватбанка" офис в Днепре

Хозсуд Днепропетровской области своим решением по иску связанной с Игорем Коломойским компании лишил государственный "Приватбанк" права собственности на одно из зданий главного офиса банка в Днепре. В банке заявили о планах подать апелляцию на это решение.

Тем временем Евросоюз в ежегодном отчете о прогрессе евроинтеграции Украины отмечает слабый прогресс уголовного расследования вывода по меньшей мере $5,5 млрд из "Приватбанка" до национализации бывшими собственниками Коломойским и Боголюбовым.

Коломойский приостановил право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда

Верховный Суд по ходатайству связанной с Игорем Коломойским компании приостановил разрешение для "Ощадбанка" на взыскание $1,3 млрд с РФ за экспроприацию активов банка в Крыму. В то же время фирмы олигарха сами взыскивают имущество российских банков за потерянные в Крыму активы на $159 млн.

На счетах Минздрава скопилось больше 20 миллиардов

По состоянию на 1 декабря на счетах Минздрава находится 20,9 млрд грн, которые не используются. В Минфине считают, что это свидетельствует о неэффективном использовании средств, тогда как глава Минздрава Максим Степанов требует увеличить финансирование на 2021 год.

Пенсионный фонд недосчитался 19 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в январе - ноябре 2020 года составили 226,4 млрд грн, что на 19,4 млрд грн меньше плана. Максимальное падение было зафиксировано во время локдауна весной, но плановых показателей поступления не достигли сих пор.

ВЛАСТЬ

Рада приняла законы о компенсациях при введении локдауна

Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал Кабмину не вводить локдаун до конца декабря.

Тем временем Кабинет министров не продлил действие "карантина выходного дня", теперь по всей стране и в выходные, и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для большинства физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения до 2022 года, а также отменила введение так называемого "кешбека". Отсрочка не коснется продажи бытовых товаров, лекарственных средств и ювелирных изделий.

Депутаты отказались возвращать лишение свободы за миллионные нарушения в декларациях

Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и неподачу деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы за неправдивые данные в декларации на сумму свыше 9 миллионов гривен.

Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА. В тот же день СБУ провела обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", но о конкретных обвинениях не сообщила.

Смене руководства госконцерна предшествовал конфликт между руководством "Укроборонпрома" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения.

Зеленский утвердил схему погашения налоговых долгов "Укрнафты" имени Коломойского

Президент подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом без участия олигарха.

Один из подписанных законов также предоставляет Кабинету министров право предоставлять для НЭК "Укрэнерго" гарантии по кредитам, средства которых планируется направить на погашение долгов по "зеленому тарифу".

Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла закон о запрете продажи электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева несовершеннолетним. Также вводятся штрафы за продажу такой продукции лицам до 18 лет.

Рада одобрила закон о легализации криптовалют

На фоне рекордного роста основных криптовалют Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о виртуальных активах, который призван легализировать работу компаний крипто-отрасли. Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР).

Рада упростит ввоз пестицидов и агрохимикатов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об упрощении правил ввоза пестицидов и агрохимикатов в Украину. Эксперты Верховной Рады указывают, что после его принятия Украина может стать базой для испытаний пестицидов неизвестного качества.

ЭНЕРГЕТИКА

Рада разрешила Оператору ГТС покупать газ на бирже в обход системы Prozorro

Верховная Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках", разрешив операторам газотранспортной системы и подземных хранилищ газа покупать газ на бирже. Ожидается, что это будет способствовать развитию оптового рынка природного газа.

Жители Херсонской области перешли к поставщику газа "последней надежды"

270 тысяч потребителей газа в Херсонской области с 1 декабря перешли к поставщику "последней надежды", которым является ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", после того, как "Херсонрегионгаз" не смог обеспечить поставки.

Украина один день была нетто-экспортером газа

1 декабря Украина на один день стала нетто-экспортером природного газа, когда трейдеры экспортировали больше газа, чем завезли. По словам главы Оператора ГТС Сергея Макогона, это сигнализирует о развитии Украины, как регионального газового хаба, благодаря крупнейшим в регионе хранилищам.

Нацкомиссия установила новые тарифы поставщиков универсальных услуг на рынке электроэнергии

НКРЭКУ установила новые тарифы для 25 поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2021 год. Больше всего вырос тариф ООО "Донецкие энергетические услуги" – на 61%, хотя тарифы для ряда поставщиков были снижены.

Суд запретил "Укрэнерго" выставлять счета компании Ахметова за услуги при экспорте электроэнергии

Хозсуд Киева обязал НЭК "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии для компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Ранее ДТЭК через суды добился отмены решения НКРЭКУ об уплате тарифа "Укрэнерго" на транспортировку электроэнергии при экспорте.

ТРАНСПОРТ

Рада приняла закон о допуске иностранных судов к речным перевозкам

Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который находился на рассмотрении в парламенте больше года. Среди прочего, закон разрешает допуск на внутренние водные пути судов под иностранным флагом, а также ужесточает правила для владельцев небольших судов длинной от 4 м.

Рада приняла закон для разблокирования польского кредита на 100 миллионов евро

Верховная Рада приняла закон для разблокирования выделенного еще в 2015 году польского кредита в сумме 100 млн евро на ремонт дорог к 6 пунктам пропуска на украинско-польской границе и оборудование для самих КПП.

Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году, хотя стоимость стройматериалов не изменилась, подсчитала инициатива CoST Ukraine. При этом стоимость строительства 1 км дороги составила 90,22 млн грн, снизившись на 14,3%.

Аудиторы предложили ликвидировать ГП "Николаевский морской торговый порт"

Госаудитслужба рекомендовала ликвидировать госпредприятие "Николаевский морской торговый порт" (НМТП) с передачей его активов другой компании, поскольку все имущество предприятия сдано в долгосрочную аренду еще в 2013 году, но на зарплаты его сотрудникам уходит 40 млн грн в год.

КОРПОРАЦИИ

Хомутынник продал долю в совместной с Коломойским газовой компании JKX

Экс-нардеп Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой указан Александр Шнир. Хомутынник был вторым крупнейшим акционером JKX после Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (27,54% акций).

Dragon Capital купила Львовский индустриальный парк

Компания Dragon Capital приобрела проект индустриального парка "Рясне-2", который расположен на земельном участке площадью 23,5 га возле Львова у "дочки" нидерландской компании CTP. Это уже второй индустриальный парк в портфеле Dragon Capital после покупки проекта под Киевом.

Novus завершил покупку украинской сети супермаркетов Billa

Собственник сети супермаркетов Novus завершил сделку с австрийской Rewe International AG о покупке ПИИ "Билла-Украина", развивающего в Украине сеть супермаркетов Billa. Сейчас сеть Novus насчитывает 46 супермаркетов, Billa управляет сетью из 35 магазинов.

Ferrexpo Жеваго добилась отмены ареста акций Полтавского ГОКа

Суд отменил арест 50,3% акций Полтавского ГОКа, сообщила компания Ferrexpo. Арест на акции ГОКа был наложен уже во второй раз после того, как суд разрешил арестовать совладельца Ferrexpo Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит" и объявлен в розыск.

КОРРУПЦИЯ и РАССЛЕДОВАНИЯ

Бывший депутат Микитась дал показания на заместителя главы Офиса президента Татарова и вышел из СИЗО

Подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

В НАБУ заявили, что уже подготовили Татарову подозрение, однако не смогли его вручить из-за срочного и безосновательного решения генпрокурора Ирины Венедиктовой об изменении группы прокуроров по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. В 2014-2018 годах работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

"Энергоатом" покупает российское оборудование через ЕС по завышенным в 3 раза ценам

Государственный "Энергоатом" покупает российское оборудование для АЭС через немецкую и эстонскую компании по завышенным втрое ценам, выяснили журналисты Deutsche Welle.

Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме

И.о. начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец вместе с семьей живет элитном имении под Киевом стоимостью 11 млн грн, выяснили журналисты программы "Схемы". При этом официальные доходы Швеца за последние 22 года составили всего 7,43 млн грн.