В Украине за сутки зафиксировано более 15 тысяч новых случаев заражения

В Украине за сутки по состоянию на утро 4 декабря выявлено 15 131 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за сутки в Украине госпитализированы с коронавирусом 1 776 человек, умерли от коронавируса 235 человек, выздоровели 13 383 человека.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 787 891 человек, из них выздоровели 397 809 человек, умерли от коронавируса 13 195 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Как писал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 3 декабря зафиксировали 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом количество выздоровлений за сутки составило 15 372 человека.

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