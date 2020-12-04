Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме. ВИДЕО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец вместе с семьей живет в имении в элитном коттеджном поселке "Золоче" в селе Вишеньки под Киевом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ориентировочная стоимость принадлежащего Швецу дома составляет 11 млн гривен.

Авторы сюжета выяснили, что семья высокопоставленного Швеца живет в этом доме как минимум полгода. Однако объект формально до сих пор не введен в эксплуатацию, и информация о нем отсутствует в государственном реестре недвижимости. У дома даже нет почтового адреса. Поэтому из реестров невозможно узнать, кто, когда и за сколько его приобрел. Два соседних дома продаются на 420 и 430 тысяч долларов соответственно.

Начиная с июня 2020 года журналисты фиксировали в имении в "Золоче" автомобили семьи СБУшника: одна из них принадлежит его 19-летней дочери, две другие – Toyota Camry и Mercedes - самому Швецу.

Земля, на которой располагается жилой дом и другие строения, оформлена на жену и отца Андрея Швеца. 18 соток земли обошлись им в 180 тысяч гривен, то есть немногим меньше 7 тысяч долларов.

Однако рыночная стоимость подобных участков – около 40 тысяч долларов. Земля обошлась семье Швеца в четыре-пять раз дешевле рынка.

Земельный участок семья Швеца приобрела у бизнесмена Игоря Титаренко. Он и его фирма неоднократно были фигурантами уголовных производств, которые расследовали СБУ и ГФС.

Отец Швеца владел еще одним домом в этом же поселке. За несколько дней до выхода материала он продал двухэтажный коттедж площадью 200 квадратных метров с бассейном.

Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а у членов его семьи нет прибыльного бизнеса и существенных официальных доходов, которыми можно было бы пояснить наличие дорогой недвижимости. ГСУ СБУ Швец в статусе вр.и.о. руководит уже больше года.

Согласно данным Налоговой, жена Швеца за 22 года официально заработала всего 70 тысяч гривен, а отец СБУшника – 245 тысяч гривен за этот же период. На него также оформлена доля в фирме с относительно невысокими доходами.

Доход матери Швеца за 22 года составит 1,2 млн гривен включительно с банковскими процентами и соцвыплатами. Совокупные официальные доходы главного героя расследования за этот же период, по информации журналистов, составили 7,425 млн гривен.

Андрей Швец с 2003 года работал в прокуратуре Киевской области, затем в Налоговой и Министерстве юстиции. С конца 2016 года он около года проработал в юридической компании, которую сам же и основал. В 2019 году он еще на полгода возвращался в частный сектор.