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Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме. ВИДЕО

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Временно исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец вместе с семьей живет в имении в элитном коттеджном поселке "Золоче" в селе Вишеньки под Киевом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ориентировочная стоимость принадлежащего Швецу дома составляет 11 млн гривен.

Авторы сюжета выяснили, что семья высокопоставленного Швеца живет в этом доме как минимум полгода. Однако объект формально до сих пор не введен в эксплуатацию, и информация о нем отсутствует в государственном реестре недвижимости. У дома даже нет почтового адреса. Поэтому из реестров невозможно узнать, кто, когда и за сколько его приобрел. Два соседних дома продаются на 420 и 430 тысяч долларов соответственно.

Начиная с июня 2020 года журналисты фиксировали в имении в "Золоче" автомобили семьи СБУшника: одна из них принадлежит его 19-летней дочери, две другие – Toyota Camry и Mercedes - самому Швецу.

Земля, на которой располагается жилой дом и другие строения, оформлена на жену и отца Андрея Швеца. 18 соток земли обошлись им в 180 тысяч гривен, то есть немногим меньше 7 тысяч долларов.

Однако рыночная стоимость подобных участков – около 40 тысяч долларов. Земля обошлась семье Швеца в четыре-пять раз дешевле рынка.

Земельный участок семья Швеца приобрела у бизнесмена Игоря Титаренко. Он и его фирма неоднократно были фигурантами уголовных производств, которые расследовали СБУ и ГФС.

Отец Швеца владел еще одним домом в этом же поселке. За несколько дней до выхода материала он продал двухэтажный коттедж площадью 200 квадратных метров с бассейном.

Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а у членов его семьи нет прибыльного бизнеса и существенных официальных доходов, которыми можно было бы пояснить наличие дорогой недвижимости. ГСУ СБУ Швец в статусе вр.и.о. руководит уже больше года.

Согласно данным Налоговой, жена Швеца за 22 года официально заработала всего 70 тысяч гривен, а отец СБУшника – 245 тысяч гривен за этот же период. На него также оформлена доля в фирме с относительно невысокими доходами.

Доход матери Швеца за 22 года составит 1,2 млн гривен включительно с банковскими процентами и соцвыплатами. Совокупные официальные доходы главного героя расследования за этот же период, по информации журналистов, составили 7,425 млн гривен.

Андрей Швец с 2003 года работал в прокуратуре Киевской области, затем в Налоговой и Министерстве юстиции. С конца 2016 года он около года проработал в юридической компании, которую сам же и основал. В 2019 году он еще на полгода возвращался в частный сектор.

Джерело:  Радио Свобода
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Топ коментарі

  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Сама по себе принадлежность к руководству СБУ - супервыгодный бизнес. Копни любого и вылезут элитаня недвижимость и крутые тачки. А часто еще и куча бизнесов, записанных на жен, любовниц и родственников.
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Безусловно, коррупция в силовых структурах была и раньше, но махровым цветом она расцвела именно при ЗЕвласти. Раньше подобные публикации вызывали хоть какой-то резонанс, а сейчас Генпрокуратура и СБУ и в-открытую работают на покрытие коррупционеров.
  • Vladimir T fd7dc273
    Открою тебе "тайну". На бетоне ничего "не расцветает". Если бы Пэтя реально боролся с коррупцией и проводил реформы (в смысле не для галочки), то все эти "новые лица" просто ничего бы не могли сделать. Им бы система не дала этого сделать.
    Да, по большому счету, если бы Пэтя не просрал народное доверие и все это делал, то и Зе бы никакого не было.

    А то, что сейчас это "рсцвело" ... Извини, братан, но серьезно обсуждать это зеленое недоразумение нет желания. Оно для меня не президент.
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