Транспорт при жестком карантине не будут останавливать, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях.

"Транспорт будет работать. И авиакомпании, и железную дорогу и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт - не основной источник активного распространения пандемии", - цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что в случае ухудшения ситуации вопрос локдауна может быть поднят в январе.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине, будут озвучены на заседании правительства в предстоящую среду.