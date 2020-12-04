Транспорт при жестком карантине не будут останавливать, – Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях.
"Транспорт будет работать. И авиакомпании, и железную дорогу и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт - не основной источник активного распространения пандемии", - цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что в случае ухудшения ситуации вопрос локдауна может быть поднят в январе.
Кроме того, Шмыгаль добавил, что конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине, будут озвучены на заседании правительства в предстоящую среду.
Джерело: Интерфакс-Украина