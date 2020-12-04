Новини

Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ. ДОКУМЕНТ

5890
Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ. ДОКУМЕНТ
Экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку в 75 млн грн от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася, говорится в постановлении ВАКС.

Постановление ВАКС опубликовал журналист Владислав Сидоренко в Facebook.

"В распоряжении редакции "Свободного" постановление Высшего антикоррупционного суда, закрытого заседания, на котором судья дает разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации Укрбуд", - пишет Сидоренко.

"В постановлении описывается, при каких обстоятельства и где/как, помещения в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки", - добавил он.

Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ 01
Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ 02
Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ 03
Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ 04
Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ 05
Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ 06

Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини