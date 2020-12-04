Рада приняла закон о списании налогового долга для 4 миллионов предпринимателей (обновлено)

Верховная Рада проголосовала за проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №4430 в первом чтении проголосовали 305 депутатов, принятие документа во втором чтении поддержали 302 нардепа. Депутаты также поручили неотложно подписать документ спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Законопроект содержит норму о списании налогового долга на сумму до 3,06 тыс. грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021 года с зачислением этого периода в страховой стаж.

По данным Государственной налоговой службы, списание налогового долга на сумму до 3060 грн коснется 4 млн должников на общую сумму 1,3 млрд грн.

Согласно закону, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона.

По данным Налоговой, ориентировочная сумма погашения долга в результате применения положения о списании пени и штрафных санкций составляет 12 млрд грн.

Закон также отсрочил до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга для физлиц, в том числе самозанятых, если он не превышает 6,8 тыс. грн. Применение этой нормы коснется около 80 тыс. физлиц - предпринимателей и граждан, которым может быть отсрочена уплату налогов на 310 млн грн.

При этом объем порога налогового долга для применения мер по его взысканию повышается до 3,06 тыс. грн.

Законом также предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий выплаты, полученные от государства в качестве компенсации на время карантина.

Кроме того, закон освобождает плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога, а также единого взноса, за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей.

Налоговый долг 735 тысяч физических лиц-предпринимателей, который смогут погасить в связи с карантином, составляет менее 5% от общей суммы долга ФЛП.