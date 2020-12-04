Мартыновский спиртзавод продали в 2,6 раза дороже стартовой цены

ООО "Укркерамресурс" (Донецкой обл.) приобрело на онлайн-аукционе Мартыновский спиртовый завод (Винницкой обл.) ГП "Укрспирт" за 84 млн грн.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали пять компаний. Стартовая цена спиртзавода составляла 31,7 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен в с.Мартыновка, ул.Ленина, 1 (Жмеринский р-н Винницкой обл.). Суточная мощность производства – 2,6 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1892, модернизации – 2005. Производство на объекте временно приостановлено.

Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди по итогам аукциона в пятницу сообщила, что в общем демонополизация спиртовой отрасли уже принесла государству более 690 млн грн.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Укркерамресурс" являются Вардухи Магакян и Магак Магакян. Компания предоставляет в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество. В составе основателей компании указано ООО "Керамресурс" (Донецкой обл.).

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано 11 заводов ГП "Укрспирт".

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".