Мартыновский спиртзавод продали в 2,6 раза дороже стартовой цены
Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали пять компаний. Стартовая цена спиртзавода составляла 31,7 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.
Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.
Объект расположен в с.Мартыновка, ул.Ленина, 1 (Жмеринский р-н Винницкой обл.). Суточная мощность производства – 2,6 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1892, модернизации – 2005. Производство на объекте временно приостановлено.
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди по итогам аукциона в пятницу сообщила, что в общем демонополизация спиртовой отрасли уже принесла государству более 690 млн грн.
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Укркерамресурс" являются Вардухи Магакян и Магак Магакян. Компания предоставляет в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество. В составе основателей компании указано ООО "Керамресурс" (Донецкой обл.).
Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.
В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано 11 заводов ГП "Укрспирт".
Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".