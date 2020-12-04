"Винницагаз" провел диагностику 6 тысяч километров газовых сетей

АО "Винницагаз" с начала года провело комплексное приборное обследование 5800 км газораспределительных сетей Винницкой области.

Как сообщает пресс-служба компании, во время диагностики выявлено почти 2,3 тыс. повреждений изоляции на газопроводах и около сотни утечек природного газа. 16% из них обнаружила передвижная автодиагностического лаборатория, которая работала в области в течение двух недель.

"Для исследования подземных сетей газовики используют специальные высокочувствительные приборы, которые могут обнаруживать повреждения газопроводов под землей. С их помощью за 11 месяцев текущего года службы "Винницагаз" нашли 94 утечки газа на сетях Винницкой области. Все выявленные повреждения ликвидированы", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что кроме традиционных способов комплексного приборного обследования "Винницагаз" также применяет инновационные технологии. В частности, в этом году впервые привлекли передвижную автодиагностического лабораторию. Она оборудована специальными высокочувствительными приборами на базе автомобиля Toyota Hilux. Машина в движении определяет места утечек природного газа на подземных и надземных газопроводах.

"Лаборатория обнаруживает утечки на ходу, при средней скорости 20 км/ч. Система сама сообщает оператору об утечке газа. Лаборатория способна обнаружить даже одну миллионную долю газа в воздухе. Таким образом эффективность комплексного приборного обследования повышается в разы. В то же время передвижная лаборатория осуществляет обследование в 6 раз быстрее, чем бригада в составе трех работников", – пояснил технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

Так, в течение двух недель работы в Винницкой области специалисты передвижной автодиагностического лаборатории обнаружили 15 утечек природного газа. В общем мобильная лаборатория исследовала 393 км газопроводов региона.

В компании напомнили, что большинство подземных газопроводов Винницкой области прокладывались в 60-90-х годах прошлого века. За это время они значительно износились. Комплексное приборное обследование помогает вовремя выявить дефекты на газопроводах и уменьшить технологические потери газа.