Власти Киева решили выпустить краткосрочные облигации на 1,5 миллиарда

Киевский горсовет размещает муниципальный облигации четырех серий на общую номинальную сумму 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэксимбанка", который вместе с "Укргазбанком" выступил оандеррайтером выпуска облигаций

Публичное размещение муниципальных облигаций серий "I" и "J" планируется через фондовую биржу ПФТС с 3 по 4 декабря 2020 года, для серий "K" и "L" – с 17 по 18 декабря 2020 года.

Срок обращения облигаций серии "I" – до 30 марта 2021 года, серии "J" – до 30 апреля 2021 года, серии "K" – до 30 июля 2021 года, серии "L" – до 29 октября 2021 года.

Объем серии "I" – 600 млн грн, серий "J" и "L" – по 300 млн грн, серии "K" – 296 млн грн.

Номинальная ставка доходности по всем облигациям установлена на уровне 11% годовых, выплата купона – ежеквартально, за исключением более короткого последнего купонного периода.

Как сообщалось, Нацбанк со 2 декабря пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников - органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.

В частности, НБУ разрешил банкам определять класс заемщика муниципалитета-эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга, а в случае его отсутствия – на основании кредитного рейтинга Украины по международной шкале, пониженного на один уровень.

Напомним, в августе Нацбанк разрешил предоставлять в залог для получения рефинансирования облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией.