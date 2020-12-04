Новини

Власти Киева решили выпустить краткосрочные облигации на 1,5 миллиарда

7140
Власти Киева решили выпустить краткосрочные облигации на 1,5 миллиарда
Киевский горсовет размещает муниципальный облигации четырех серий на общую номинальную сумму 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэксимбанка", который вместе с "Укргазбанком" выступил оандеррайтером выпуска облигаций

Публичное размещение муниципальных облигаций серий "I" и "J" планируется через фондовую биржу ПФТС с 3 по 4 декабря 2020 года, для серий "K" и "L" – с 17 по 18 декабря 2020 года.

Срок обращения облигаций серии "I" – до 30 марта 2021 года, серии "J" – до 30 апреля 2021 года, серии "K" – до 30 июля 2021 года, серии "L" – до 29 октября 2021 года.

Объем серии "I" – 600 млн грн, серий "J" и "L" – по 300 млн грн, серии "K" – 296 млн грн.

Номинальная ставка доходности по всем облигациям установлена на уровне 11% годовых, выплата купона – ежеквартально, за исключением более короткого последнего купонного периода.

Как сообщалось, Нацбанк со 2 декабря пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников - органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.

В частности, НБУ разрешил банкам определять класс заемщика муниципалитета-эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга, а в случае его отсутствия – на основании кредитного рейтинга Украины по международной шкале, пониженного на один уровень.

Напомним, в августе Нацбанк разрешил предоставлять в залог для получения рефинансирования облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией.

ТОП-новини

всі новини