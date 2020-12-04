Еще 7 компаний подали заявки на допуск частных локомотивов на железную дорогу, – "Укрзализныця"

"Укрзализныця" определила участником пилотного проекта по допуску частных локомотивов к работе на железной дороге ООО "Украинская локомотивостроительная компания", еще семь участников допущены ко второму этапу отбора.

Об этом говорится в колонке и.о. директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Александра Карначева медиацентру "Магистраль".

"Определение одной из компаний участником проекта не ограничивает другие. Они также могут подать свои заявки, пройти процедуру и получить соответствующий допуск к путям общего пользования. Кроме "Украинской локомотивостроительной компании", есть и другие желающие принять участие в пилотном проекте. Их заявки сейчас обрабатываются", – заявил он.

ООО "Украинская локомотивостроительная компания стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на ж/д путях общего пользования и будет осуществлять работу на девяти выбранных маршрутах. Она также планирует занять до 10% грузовых железнодорожных перевозок в Украине в ближайшие пять лет.

Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.