Участникам отмененного пробного ВНО вернули 80% уплаченных средств

Средства, уплаченные за отмененное в июне из-за карантина пробное внешнее независимое оценивание, назад получили 171,04 тыс. его участников или 78,2% общего количества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сумма возвращенных средств – 41,91 млн грн, что составляет 79,9% общей суммы (52,45 млн грн)", – сказано в сообщении.

По данным Минфина, 47,65 тыс. участников не воспользовались правом на возврат денег, поэтому оставшиеся средства – 10,54 млн грн – "Приватбанк" вернул в государственный бюджет 1 декабря.

Минфин напоминает, что выплаты осуществлялись в период с 1 июля до 30 ноября 2020 года через отделения "Приватбанка" согласно решению правительства. Средства выплачивались из фонда борьбы с COVID-19.