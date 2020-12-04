Госрегуляторная служба встала на сторону владельцев старых вагонов в вопросе их списания

Государственная регуляторная служба под видом всесторонних консультаций с бизнесом относительно вопроса согласования приказа Мининфраструктуры о списании старых вагонов и сокращении продленных сроков их эксплуатации проводила совещания только со стороной грузоотправителей и владельцев старого вагонного парка.

Об этом пишет УНИАН.

Журналисты напомнили, что ГРС блокирует списание устаревших вагонов "Укрзализныци" и частных логистических операторов, чем ставит под угрозу безопасность как грузовых, так и пассажирских перевозок. Делается это в интересах группы грузоотправителей, не заинтересованных в повышении стоимости перевозок, а также владельцев вагонов, "которые закупили подержанный подвижной состав и пытаются "выжать" из него все возможные соки".

Как отмечается в публикации, приказ Мининфраструктуры о постепенном выводе их эксплуатации старых вагонов должен был стать логическим продолжением эмбарго, введенного ранее Кабмином на ввоз подержанных/списанных железнодорожных вагонов из России и других стран СНГ, где сроки эксплуатации такого подвижного состава, в том числе и продленные – существенно меньше, чем в Украине. До введения такого эмбарго украинские логистические компании во главе с "Укрзализныцей" закупили более 20 тыс. таких вагонов, что привело к падению ставок аренды на подвижной состав и убыткам инвесторов, которые вложились в новую технику.

После запрета на ввоз таких вагонов, участники рынка – логистические операторы и вагоностроительные заводы – потребовали у правительства определить график списания старых вагонов, которые уже находятся территории Украины, а также усилить технические требования к допуску на колею старых вагонов.

Проект приказа Мининфраструктуры должен был решить вопрос через постепенное выведение из эксплуатации старых вагонов (для каждого типа был разработан индивидуальный график снижения сроков "продленной" эксплуатации на 5-10 лет). Именно этот документ заблокировала неделю назад ГРС по формальным причинам - из-за якобы неправильных расчетов экономического влияния регуляторного акта на предпринимателей. Однако публично в ГРС не скрывают, что действуют в интересах одной из сторон сложившейся ситуации, а именно владельцев подержанных вагонов и грузоотправителей.

Журналисты напоминают, что это уже далеко не первый случай, когда ГРС играет на стороне определенных бизнес-групп в вопросах, которые касаются железнодорожных перевозок. В частности, в сентябре СМИ сообщали, что регуляторная служба таким же формальным образом заблокировала повышение тарифов на перевозки порожних вагонов для "Укрзализныци" в интересах крупного бизнеса.

После публичного скандала вокруг надуманного решения ГРС по списанию вагонов, на текущей неделе стороны должны были сесть за стол переговоров.

При этом, как сообщили в правительстве, на совещание в Минэкономразвития, которое было инициировано премьер-министром и министром экономики Игорем Петрашко, и куда были приглашены уже все стороны - и ассоциации, и логисты, и вагоностроители, и представители ГРС с Мининфраструктуры - чиновники ГРС попросту не явились. Несмотря на то, что ГРС является таким же органом центральной власти, подчиненным Кабмину, как и Минэкономики.

Неформально "отговоркой" послужила ссылка на состоявшееся накануне совещание в самой ГРС.

"Еще в марте президент Владимир Зеленский, а после него - премьер и вице-премьер по развитию стратегических отраслей экономики поручали урегулировать вопрос в интересах вагоностроителей. Сейчас же получается, что Минэкономразвития во главе с Петрашко пытается эти распоряжения выполнить, а Госрегуляторная служба их саботирует", – констатирует издание.