Печерский суд отложил заседание по иску Суркисов к "Приватбанку" на 1 миллиард

Печерский районный суд города Киева снял с рассмотрения назначенное на 4 декабря дело по иску семьи Суркисов об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщили в пресс-службе "Приватбанка", рассмотрение дела отложено в связи с пребыванием на больничном судьи Печерского райсуда Олеси Батрин, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и "Приватбанка", отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

В то же время суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований отнесено к юрисдикции гражданских судов и истцы могут обратиться к Верховному Суду с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.

После этого 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Напомним, тот же Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил офшорным компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Сейчас это решение приостановлено Верховным Судом до окончания кассационного производства по делу.

В ходе рассмотрения дела в Печерском суде министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции, а государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Для Нацбанка, Кабмина и "Приватбанка" важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.