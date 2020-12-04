Власти Кипра разрешили въезд для граждан Украины с 1 марта

Совет министров Кипра утвердил план действий по возобновлению авиасообщения с другими странами в 2021 году, согласно нему граждане Украины смогут посещать остров с 1 марта.

Согласно плану, Кипр меняет классификацию стран по эпидемиологической обстановке с буквенных обозначений (категории А, В, С) на общеевропейскую – красный, оранжевый, зеленый и серый, передает Интерфакс-Украина.

В "красный" список вошли Ливан, Египет, Беларусь, Украина, Россия, Израиль, ОАЭ, Иордания и Саудовская Аравия. Гражданам этих стран с 1 марта будет разрешено прилетать в Ларнаку и Пафос, но путешественники должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус.

Первый из них нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия на Кипр, а второй в аэропорту прилета. Стоимость таких тестов будет составлять около 30-40 евро.

В то же время власти Кипра с 1 марта разрешат посещать страну без прохождения тестирования на наличие инфекции тем туристам, которые прошли вакцинацию против коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, две потенциальные вакцины от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer с немецкой BioNTech и компанией Moderna, уже находятся на рассмотрении регулирующих органов в США и Европе. Их эффективность по итогам клинических испытаний составляет 95% и 94,1% соответственно.

На этой неделе Великобритания стала первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцинационная кампания в стране начнется со следующей недели.