Минздрав сократил список стран "красной зоны"

В обновленный список стран "красной зоны" от 4 декабря вошло 36 государств, тогда как неделю назад в него входило 38 стран.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Среди стран-соседей Украины в "красном" списке находятся Румыния, Польша и Венгрия. Тем временем Словакия перешла в "зеленую" зону, где также находятся Молдова, РФ и Беларусь.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине.

По состоянию на 4 декабря в Украине он составляет 493,9, тогда как на неделей ранее он составлял 451,8, 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.