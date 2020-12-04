"Метинвест" стал лауреатом конкурса Глобального договора ООН

Проект Группы "Метинвест" по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", победившая в конкурсе Программа МРА (Master of Public Administration) была разработана в рамках корпоративной социальной ответственности Группы.

"Победа в конкурсе означает, что руководство и сотрудники компании соблюдают Цели устойчивого развития и проводят социальные кампании, которые меняют мир к лучшему уже сегодня", – подчеркивается в сообщении.

В частности, Программа МРА призвана помочь подготовить новое поколение управленцев для городов, которые смогут т эффективно управлять бюджетом и реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан.

"Программа рассчитана на два года и ориентирована на практическое применение руководителями муниципалитетов знаний и навыков, необходимых для развития городов. Обучение проводят лучшие специалисты-практики в области маркетинга, коммуникаций, экономического развития, управления проектами, критического мышления и городского развития", – отмечают в "Метинвесте".

Набор студентов для участия в программе стартовал в сентябре 2019 года и проводится каждый год. Сегодня обучение по ней проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя.

По окончанию программы они получат дипломы государственного образца в Донецком государственном университете управления или во Львовском региональном университете при президенте Украины.

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Партнерами "Метинвеста" в этом проекте выступают Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Украинская академия лидерства, а также Агентство США по международному развитию (USAID), благодаря поддержке которого студенты смогут пройти курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

После обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов.

"Эти проекты касаются разных сфер городского развития: "зеленой" экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам", – пояснили в "Метинвесте".

Напомним, компания "Partnership for Sustainability Award" основана в 2018 году сетью Глобального договора ООН в Украине. Ее задача – продвигать Цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительством, гражданским обществом и академическими учреждениями.

В конкурсе представлено пять категорий: "Общество", "Планета", "Мир", "Экономическое развитие" и "Преодоление COVID-19".

В этом году на конкурс поступило более 100 заявок. Кроме украинских компаний за победу боролись участники из Беларуси, Македонии, Польши и Турции.