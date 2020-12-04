Шмыгаль предложил Великобритании обсудить квоты по договору о свободной торговле

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Великобритании провести переговоры относительно механизмов квотирования в сфере свободной торговли между странами, которая начнет действовать со следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам встречи главы правительства с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс.

В ходе встречи Шмыгаль отметил среди достижений в двухсторонних отношениях подписание Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию в октябре этого года.

"Мы уже начали осуществление необходимых внутригосударственных процедур для ратификации соглашения. Надеемся, до конца декабря ратифицировать Соглашение", – сказал Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, новое Соглашение не только гарантирует непрерывность свободной торговли, но и позволяет говорить о возможности усиления стратегических отношений в политической и торговой сферах.

Шмыгаль выразил надежду, что это также положительно отразится на показателях двусторонней торговли и предложил Великобритании до конца месяца провести переговоры относительно механизма квотирования и другим вопросам работы зоны свободной торговли с 1 января 2021 года.

Кроме того, глава правительства предложил британской стороне поддержать предложение о начале проекта технической помощи для экспортеров и инвесторов.

"Это даст возможность сполна использовать потенциал Соглашения и успешно наладить работу между бизнесами двух стран. Чтобы мы могли начинать учить предпринимателей сотрудничать в новых условиях", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что Украина возлагает высокие надежды на развитие двустороннего сотрудничества и учреждение совместных проектов в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Агентством экспортного финансирования Соединенного Королевства о привлечении кредитных гарантий.

Премьер-министр предложил Великобритании совместно разработать меры по популяризации этого инструмента как в государственном, так и частном секторе.

"Приглашаю делегацию британского бизнеса во главе с представителями Агентства экспортного финансирования для осуществления визита в Украину и проведения встреч с украинским бизнесом и партнерами, как только позволит ситуация с коронавирусом. Мы готовы к этому присоединиться и организовать такие встречи на базе Кабмина или Торгово-промышленной палаты", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул важность ряда достигнутых договоренностей по углублению украинского-британского сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Как сообщалось, Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества между в военной и военно-технической сферах, предусматривающий поставки военной техники и вооружений с привлечением финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

В целом Экспортно-кредитное агентство (UKEF) британского правительства планирует возобновить свою работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов.