Минэкономики объявило повторный отбор в набсовет Экспортно-кредитного агентства

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило повторный конкурс по отбору членов наблюдательного совета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Согласно объявлению на сайте министерства, документы от кандидатов принимаются до 31 декабря.

Сам конкурсный отбор планируется начать 14 января 2021 года, а обнародовать его результаты – 17 февраля.

Претенденты должны иметь высшее образование (желательно в отрасли управления и администрирования, права или международных отношений), стаж на руководящих должностях не менее 10 лет, опыт работы с международными, иностранными организациями и опыт в страховании, перестраховании и гарантировании общеторговых контрактов, свободно владеть украинским и английским. Кандидаты также должны иметь "безупречную деловую репутацию", что должно быть подтверждено документально.

Как сообщалось, 29 сентября завершился предыдущий конкурсный отбор членов набсовета ЧАО "ЭКА", по итогам которого комиссия по отбору кандидатов приняла решение отклонить все предложения участников и объявить повторный конкурс.

В ноябре исполняющим обязанности главы правления Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) был назначен бывший глава Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев вместо Ларисы Луковиной, которая уволена с этой должности.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

В ноябре 2018 года правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.