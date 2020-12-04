"Укрэксимбанк" выставил на продажу сеть супермаркетов "Амстор" за 280 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" лот из сети супермаркетов "Амстор" за 283,5 млн грн.

Согласно сообщению на сайте "ProZorro.Продажи", торги пройдут по английской модели (на повышение цены) 14 декабря. Стартовая цена лота – 283,5 млн грн, размер гарантированного взноса – 10%.

Как уточнили в пресс-службе банка, имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" (2 млрд грн).

В лот входят здания общественно-торговых центров, земельные участки, торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе и Одессе.

Согласно сообщению, торговые площадки сети состоят из магазинов формата "гипер-" и "супермаркет", "торговый центр", Cash&Carry и тому подобное, рассчитанные на обслуживание широкого круга потребителей и предназначенные для продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства на фудкорт, а также для проведения развлекательных мероприятий.

Банк отметил, что отдельным лотом реализуется земельный участок общей площадью более 4 га в Киеве на массиве Березняки. Начальная цена лота – 132,24 грн.

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Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц, основателем ООО "Амстор" являются "Мортанто Холдингс ЛТД", "Пеголайн Холдингс ЛТД", "Смарт Ритейл Групп ЛТД", "Кредаста Сервисиз ЛТД", "Замоливиен Холдингз ЛТД" и ООО КУА "Дельта", действующее за счет средств паевого закрытого недиверсифицированного венчурного инвестиционного фонда "Содружество-2". Уставный капитал составляет 64,56 млн грн.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.