Нацбанк не проводит интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 ноября по 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие три недели.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4681 грн/$ в начале недели до 28,2913 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,8 млрд.

Напомним, Национальный банк за неделю со 2 по 6 ноября купил на межбанковском рынке $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн.

Напомним, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.