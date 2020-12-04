"Укрсоцбанк" добился отмены штрафа НБУ на 30 миллионов через суды

Верховный суд в ноябре постановил оставить без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения Национального банка Украины о наложении штрафа на "Укрсоцбанк".

Как сообщает пресс-служба НБУ, Верховный Суд рассмотрел дело без уведомления о ее рассмотрение и без вызова представителей Национального банка.

В связи с этим Нацбанк напоминает, что принял решение о наложении на "Укрсоцбанк" штрафа в размере 30,45 млн грн. Основанием для принятия такого решения стало установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Регулятор выявил факты снятия наличных с мая 2016 году до сентября 2017 (в течение 17 месяцев) в общей сумме более 1 млрд грн (98,73% от сумм, зачисленных на счета этих лиц средств) группой физических лиц-клиентов банка, а также двумя юридическими лицами-клиентами банка.

"Характер этих операций дает основания полагать, что их цель – легализация криминальных доходов", – подчеркивают в НБУ.

В частности, сам банк определил "неудовлетворительное" финансовое состояние большого количества физических лиц-клиентов банка, однако сделал вывод о соответствии финансовых операций их финансовому состоянию. Нередко клиенты проводили операции на суммы, превышающие сотни тысяч или даже миллионы гривен. То есть они не могли владеть или распоряжаться соответствующими активами.

"Средства поступали на счета физических лиц-клиентов банка с назначением, отличным от профессиональной деятельности этих физических лиц. Например, продавец, грузчик, монтажник получали средства в качестве оплаты за услуги проектирование, услуги андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги и так далее; тракторист, продавец, официант - за разработку и тестирование программного обеспечения, вебдизайна, промоутерские услуги", – отмечают в НБУ.

При этом, отмечают в НБУ, снятие средств наличными происходило физическим лицом, которое на момент совершения сделки признано умершим. При этом значительное количество клиентов и их контрагентов (99 человек) фигурируют в уголовных производствах (в частности по ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ст. 185, 187, 309 Уголовного кодекса Украины).

В то же время некоторым клиентам банк устанавливал неприемлемо высокий уровень риска и отказывал в обслуживании в связи с "проведением рисковых операций". Однако другим клиентам, которые осуществляли похожие по содержанию операции, банк не отказывал в обслуживании. Кроме того, открывал счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные по содержанию операции.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц и порядка регистрации и приостановки финансовых операций, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций.

Плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 годов, из которых период по октябрь 2016 года приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

После этого "Альфа-Банк Украина" и "Укрсоцбанк" были объединены в один банк, работающий под одним брендом.