Во Львове построят завод по производству биогаза за 32 миллиона евро

В пятницу, 4 декабря, состоялось подписание контракта по проекту производства биогаза из осадков коммунальных сточных вод на сумму 31,5 млн евро.

Контракт подписали представители КП "Львовводоканал" и победившего по итогам международного отбора словенско-норвежского консорциума RIKO-CAMBI, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Проект финансируется за счет средств ЕБРР (15 млн. евро), NEFCO (5 млн евро), гранта Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде E5P (7,5 млн евро), а также средств Львовского горсовета (4 млн евро).

Согласно сообщению, работы по контракту продлятся до июня 2023 года. За это время будет проведен комплекс работ по разработке проектно-сметной документации (до сентября 2021 года), осуществлены строительно-монтажные и пусконаладочные работы (до июня 2022 года) и ввод объекта в эксплуатацию (до июня 2023 года).

Проект предусматривает сбор осадка сточных вод, процесс брожения – выделение биогаза в метантанках. Газ из метантанков после очистки будет использоваться в газогенераторах (когенерационных установках), которые будут производить электроэнергию в объеме около 20 тыс. МВт в год и тепло.

Планируется, что электроэнергия, главным образом, будет использоваться для работы оборудования очистных сооружений, а тепло – для подогрева смеси ила и осадка в метантанках, отопления в холодный период года и круглогодично горячего водоснабжения зданий на территории очистных сооружений.

"Этот проект финансируется с помощью европейских инвестиций. Стоит почти 32 млн евро, из которых 7,5 млн евро – это грант. Мне приятно, что для его реализации привлечено много партнеров. Это позволит улучшить экологическую ситуацию во Львове и уменьшить выбросы СО2. Поэтому это первый действительно инновационный проект такого рода в Украине", – отметил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Riko d.o.o." – ведущая словенская компания, которая получила международное признание в области разработки, проектирования важных комплексных решений и строительства экологических инфраструктурных проектов в энергетике, охране окружающей среды и логистике.

Cambi – ведущая норвежская компания, которая является мировым лидером по производству инновационных установок теплового гидролиза, усовершенствованных технологических решений для получения биогаза из осадка сточных вод и обращение с органическими отходами.