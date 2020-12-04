Авиакомпания Wizz Air решила заняться чартерными рейсами
5920
Авиапеервозчик Wizz Air начал принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов.
Лоукост готов совершать перевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров как на рынках своего присутствия, так и за их пределами, передает avianews.com.
"Услуга доступна для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с возможностью полностью подстраивать сервис под нужды заказчика", - отметили в авиакомпании.
Клиенты Wizz Air смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов.
Персонализированные чартерные авиаперевозки дополняют перелеты, которые уже выполняет Wizz Air для возвращения граждан различных стран из-за рубежа. С марта авиакомпания совершила более 50 таких рейсов и вернула домой больше 3600 пассажиров.
Джерело: avianews.com