Авиакомпания Wizz Air решила заняться чартерными рейсами

Авиапеервозчик Wizz Air начал принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов.

Лоукост готов совершать перевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров как на рынках своего присутствия, так и за их пределами, передает avianews.com.

"Услуга доступна для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с возможностью полностью подстраивать сервис под нужды заказчика", - отметили в авиакомпании.

Клиенты Wizz Air смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов.

Персонализированные чартерные авиаперевозки дополняют перелеты, которые уже выполняет Wizz Air для возвращения граждан различных стран из-за рубежа. С марта авиакомпания совершила более 50 таких рейсов и вернула домой больше 3600 пассажиров.