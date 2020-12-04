Хомутынник продал долю в совместной с Коломойским газовой компании JKX

Бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи, передает Интерфакс-Украина.

Александр Шнир известен как бывший управляющий директор инвесткомпании Concorde Capital. Согласно данным госреестра юрлиц, является совладельцем ООО "М Д44 Ворк" и ООО "М Д44", а также ООО "НПП "Энамин".

Как сообщалось, в 2019 году JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года.

Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% – до $101,74 млн, несмотря на снижение цены на газ на 33% в Украине и расформированием резервов по налоговым спорам.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day). Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,58 тыс. boepd, в России – снизилась на 0,21%, до 5,16 тыс. boepd.

Крупнейшими акционерами JKX являлись Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.