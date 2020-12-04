Принятый депутатами закон позволит освобождать коррупционеров от ответственности, – НАПК

Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков направил официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит главу государства наложить вето на законопроект №4460-д о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации субъектом декларирования, который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Об этом говорится в письме Новикова, скан-копия которого опубликована на странице НАПК в Facebook.

"Просим применить к указанному закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции Украины", - сказано в письме.

В письме Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, умышленно не подающих электронную декларацию или умышленно не указывающих в ней недостоверные сведения.

"Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния", – отмечается в сообщении.

В НАПК отмечают, что, согласно одобренному Верховной Радой законопроекту, только если субъект декларирования умышленно не задекларирует имущество более чем, на 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря 2020 года – 9,08 млн грн), суд может назначить ему наказание в виде ограничения, но не лишения свободы на срок до двух лет, причем во время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре, где сможет свободно пользоваться средствами связи и оставлять центр по разрешению его руководства.

"Позиция НАПК остается неизменной: за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу, 4 декабря, Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы.

Изначально рабочая группа в Верховной Раде, созданная для наработки согласованных предложений по решению конституционного кризиса, разработала законопроект, который не предусматривал наказания даже в виде ограничения свободы за умышленное декларирования недостоверной информации.

Напомним, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.