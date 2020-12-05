Bloomberg составил список главных людей 2020 года

Агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере в этом году. Список состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли люди, чье включение в список главных людей "никого не удивит".