США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok

Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку запрета TikTok до 4 декабря. По данным источников, власти не намерены делать это снова, соответствующее решение лично принял президент США Дональд Трамп. Однако переговоры между компанией и правительством, как ожидается, продолжатся.

По словам представителя министерства финансов США, которые приводит агентство, Комитет по международным инвестициям в США "сотрудничает с ByteDance с целью завершения продажи части активов и других шагов, необходимых для устранения рисков национальной безопасности".

В середине ноября газета Wall Street Journal сообщила, что минторг США пока не будет реализовывать фактический запрет на TikTok, пока в судах США рассматриваются дела на этот счет.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.