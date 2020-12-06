За сутки в Украине зафиксировано 11 590 случаев инфицирования коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 6 декабря зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов/

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020 года. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 127 человек; ️летальных случаев - 167; выздоровело – 6 048 человек", – написал Степанов.

Днем ранее, в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания; 4 декабря сообщалось о 15 131 заболевшем коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, 13 588 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.