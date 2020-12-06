АРМА за десять месяцев перечислила в бюджет 13 миллионов

С начала года до конца октября Агентство по управлению и менеджменту активов перечислило в бюджет 13 млн грн от своей деятельности.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода временно исполняющий обязанности председателя Агентства Виталий Сигидин.

Это, уточнил Сигидин, доходы от управления активами.

"Есть собственно деятельность по управлению активами, эти средства в любом случае сразу попадают в государственный бюджет. В этот период, за 10 месяцев, 13 млн грн уже в бюджет попало. Это еще не конец года. И это уже больше, чем, например, за прошлый год именно от управления активами (за 2019год АРМА безвозвратно перечислила в бюджет 10,94 млн грн) ", - отметил Сигидин.

Он добавил, что АРМА также имеет 600 млн грн на депозитных счетах в государственных банках, но эти средства пока не являются собственностью государства.

"У нас на депозитах размещено 600 млн грн, на которые начисляются проценты. Только процентов начислено более 50 млн грн. Это и есть потенциальной прибылью для государства. Если приговор суда и будет конфисковано эти средства, они перейдут сразу в государственный бюджет", - уточнил глава АРМА.

В то же время бюджет АРМА на 2020 год составил 190,45 млн грн. Сигидин объясняет, что часть функций АРМА не может быть конвертирована в доходы - например, работы по розыску активов, в том числе за рубежом, или текущая управленческая деятельность.