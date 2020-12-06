Ryanair открыл продажи на маршрут из Киева в Венецию

Авиакомпания Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция с 30 марта 2021 года.

Согласно данным системы бронирования лоукоста, полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам дочерним подразделением Malta Air, передает avianews.com.

Вылет из Венеции в 07:15 с прилетом в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.

Рейс из украинcкой столицы Ryanair будет выполнять в отдаленный аэропорт Тревизо для лоу-костов, который расположен в 30 км от Венеции.

Новый маршрут в Украину появится после открытия базы Ryanair в Тревизо с двумя самолетами 30 марта 2021 года. Это позволит авиакомпании расширить свою сеть из этого итальянского аэропорта на 18 маршрутов - до 45 направлений.

Авиационные власти Италии и Украины в июле 2020 года сняли все ограничения на полеты между странами. Таким образом, у Ryanair не будет препятствий для получения разрешения на полеты. Однако выполнению рейсов могут помешать карантинные ограничения, если они будут продлены. На данный момент Италия закрыта для туристов из Украины.

На сегодняшний день заявленная Ryanair маршрутная сеть из Украины в Италию включает 19 маршрутов, в том числе шесть из Киева - в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим и Венецию. Однако выполнение итальянских рейсов отсрочено до весны 2021 года.