Российскому "Сбербанку" не удается продать украинскую "дочку", – Греф

"Сбербанк России" ведет переговоры с желающими купить дочерний украинский банк, но результатов пока нет.

Об этом сообщил президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"У нас постоянно ведутся переговоры, есть желающие купить наш банк. Но пока мы не имеем никакого результата, к сожалению", – сказал Греф.

Первый зампред правления "Сбербанка" Лев Хасис 30 ноября говорил, что надеется найти "какую-то приемлемую конструкцию для властей этой страны, чтобы выйти с рынка".

"На сегодняшний день наш банк там является, пожалуй, одним из лучших банковских активов страны. Наверное, нам совершенно не стыдно будет продать его тому покупателю, которого согласуют украинские власти", – сказал Хасис.

Как сообщалось, в январе первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что НБУ согласует продажу украинского дочернего банка "Сбербанка", если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка на сделку.

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.