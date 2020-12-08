Местные власти задолжали "Укрзализныце" 190 миллионов за перевозку льготников

В январе-октябре 2020 года "Укрзализныця" уплатила в местные бюджеты 7,1 млрд грн налогов, из которых около 3,1 млрд грн составил земельный налог. Между тем, за этот период компания получила от местных органов власти только 55,8 млн грн, или 23%, возмещений за предоставленные услуги по перевозке граждан льготных категорий в пригородном сообщении.

В пресс-службе компании отмечают, что такой низкий уровень компенсации местной власти за социальные перевозки и одновременно большая налоговая нагрузка существенно ограничивают возможности "Укрзализныци" в улучшении сервиса в пригородном секторе.

Так, всего за 10 месяцев этого года местные органы власти задолжали "Укрзализныце" более 186,1 млн грн за перевозку в пригородном сообщении пассажиров, имеющих льготу на проезд. Среди крупнейших должников - Харьковская область (32,8 млн грн), а также Киевская (21,6 млн грн), Днепропетровская (16,2 млн грн), Львовская (16,2 млн грн), Одесская (10,8 млн грн), Тернопольская (8,7 млн грн) и город Киев (24,9 млн грн).

"Укрзализныця" призывает местные органы власти как заказчиков пассажирских перевозок по социальным тарифам, компенсировать компании расходы за оказанные услуги.