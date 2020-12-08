Местные власти задолжали "Укрзализныце" 190 миллионов за перевозку льготников
В пресс-службе компании отмечают, что такой низкий уровень компенсации местной власти за социальные перевозки и одновременно большая налоговая нагрузка существенно ограничивают возможности "Укрзализныци" в улучшении сервиса в пригородном секторе.
Так, всего за 10 месяцев этого года местные органы власти задолжали "Укрзализныце" более 186,1 млн грн за перевозку в пригородном сообщении пассажиров, имеющих льготу на проезд. Среди крупнейших должников - Харьковская область (32,8 млн грн), а также Киевская (21,6 млн грн), Днепропетровская (16,2 млн грн), Львовская (16,2 млн грн), Одесская (10,8 млн грн), Тернопольская (8,7 млн грн) и город Киев (24,9 млн грн).
"Укрзализныця" призывает местные органы власти как заказчиков пассажирских перевозок по социальным тарифам, компенсировать компании расходы за оказанные услуги.