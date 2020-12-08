Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств

Министерство финансов испытывает сложности с осуществлением заимствований для финансирования дефицита госбюджета из-за задержки в сотрудничестве с МВФ и низкого спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-конференции, передает УНИАН.

"Нам бы хотелось иметь более долгосрочные инструменты для инвестирования, чтобы быть менее зависимыми от внешних кредитов. Потому что сейчас мы, как Минфин, очень зависимы от внешних кредитных ресурсов. Это в первую очередь кредитные ресурсы МВФ, далее – макрофинансовая кредитная поддержка, далее следует Всемирный банк", – сказал Марченко.

Министр отметил, что все остальные частные институциональные инвесторы обращают внимание на прогресс в сотрудничестве Украины с МВФ.

Марченко пояснил, что наличие программы с МФ означает для Украины меньшую процентную ставку и больше возможностей для заимствований.

"Конечно, в ситуации, когда мы должны внедрять изменения в антикоррупционное законодательство, и это зависит уже не от Минфина, а от парламента и других органов и институтов, нам не хотелось бы таким образом быть зависимыми от внешних источников заимствований. Но имеем то, что имеем, и в этой ситуации мы вынуждены рассматривать различные варианты и комбинации", – сказал глава Минфина.

Марченко добавил, что в части долгов и заимствований существуют ограничения в возможностях, в первую очередь, из-за большой зарегулированности рынка. В итоге спрос на внутренние облигации незначительный при том, что процентные ставки достаточно высоки.

"Например, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы занимаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке", – сказал Марченко.

Он отметил, что Минфин хотел бы быть активным участником вторичного рынка заимствований.

"Нам бы хотелось, чтобы внутренний рынок заимствований был более развитым, мы говорим о создании вторичного рынка... есть пожелание, чтобы вторичный рынок был активным, и мы могли привлекать инвесторов из других стран, а вкладчики могли бы вкладывать в наши облигации. При этом Минфин с целью компенсации рисков хотел бы быть активным участником на этом рынке", – сказал Марченко.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

По данным Минфина, в целом заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре составили 455,5 млрд грн или только 75,6% от плана, что вызывает сложности с финансированием дефицита госбюджета.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года правительство планирует занять около $1 млрд на внешних рынках и 50-60 млрд грн внутри страны.