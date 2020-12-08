НКРЭКУ повысит тариф поставщика электроэнергии "последней надежды" на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает утвердить на первый квартал 2021 года тариф на услуги ГП "Укринтерэнерго", выполняющего роль поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке электроэнергии, на 29,7% (на 71,08 грн/МВт-ч) – до 310,36 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение регулятор намерен принять на заседании 9 декабря.

"Установить тариф на услуги поставщика последней надежды на первый квартал 2021 года на уровне 310,36 грн/МВт-ч (без НДС) ", – указано в проекте постановления регулятора, передает Интерфакс-Украина.

При этом в НКРЭКУ отметили, что основанием для установления тарифа ППН является отсутствие конкурса по определению такого поставщика.

Согласно обоснованию к проекту, новый тариф на услуги ППН был рассчитан на основании данных о фактических ценах на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в октябре-ноябре.

Тариф "Укринтерэнерго" на четвертый квартал 2020 года составлял 239,28 грн/МВт-ч, на третий – 377,19 грн/МВт-ч без НДС.

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся – 12 декабря 2018 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН.