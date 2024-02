Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту на общую сумму $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland, долг кредитору составляет $14,5 млн.

Об этом сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей юрисдикции округа Кайахога, передает Liga.net.

Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом конкретном случае речь идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square.

Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 тыс. налогов на недвижимость, основной платеж в размере $500 тыс., подлежащий выплате в августе, и ежемесячные выплаты процентов с сентября.

Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии", – говорится в материалах американского суда.

В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, указано, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.

Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн.

Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн. Сейчас его стоимость оценивается в $20 млн.

Как сообщалось, в августе ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским.

По данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.