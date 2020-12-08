Главе ФГИ предлагали $100 тысяч за должность главы облэнерго, – НАБУ (обновлено)

Бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, задержан при попытке предоставления взятки главе Фонда государственного имущества за назначение своей кандидатуры руководителем этого госпредприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю ФГИ $100 тыс за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем $50 тыс экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств – уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс. неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности", – сказано в сообщении.

Экс-чиновник был разоблачен во время передачи первой части неправомерной выгоды. Сейчас он задержан, решается вопрос сообщения ему о подозрении.

В свою очередь в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) отмечают, что это уже третья разоблаченная попытка дачи взятки главе ФГИ. Расследования по двум предыдущим попыткам предоставления неправомерной выгоды завершены.

"Досудебное расследование приведенных фатов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению председателя ФГИ", – отмечается в сообщении.

Как сообщалсь, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время предоставления $50 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества Украины.

По данным следствия, задержанные предложили председателю ФГИ $5 млн за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".

В июле детективы НАБУ задержали еще одного человека после передачи первого транша взятки в размере $200 тыс. для главы ФГИ за назначение глав двух госпредприятий.