Минфин пояснил выплату из бюджета долгов "Кузни на Рыбальском"

В конце ноября ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" вернуло в госбюджет средства, которые Министерство финансов выплатило по его долгам, после того, как Минобороны погасило свой долг перед предприятием.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

"Ситуация, когда государство вынуждено рассчитываться с банком за просроченную задолженность частной компании, для последних лет нетипичная, но и не уникальна. Дело в том, что ЧАО, которое должно было за средства государственного "Укрэксимбанка" выполнить заказ Министерства обороны, не смогло вовремя рассчитаться с кредитором. Поэтому и сработал механизм госгарантий – Министерство финансов вынуждено было заплатить банку", – сказал министр.

Марченко добавил, что в свою очередь завод вернул Министерству финансов выплаченные по госгарантиям средства после того, как с ним рассчиталось Минобороны.

"Сразу же мы задействовали предусмотренные законом механизмы взыскания задолженности непосредственно с заемщика. И как только в ноябре Минобороны перечислило "Кузне" почти 700 млн грн на выполнение заказа, просроченная задолженность предприятия перед государством – 300 млн грн – была погашена. Кроме того, завод выплатил более 6 млн грн пени. Сейчас ожидаем начисления "Кузне на Рыбальском" штрафа – также на более 6 млн грн", – добавил глава Минфина.

По словам Марченко, согласно кредитному договору, до конца года компания должна заплатить банку еще 40 млн грн. По сравнению с основой частью задолженности это – незначительная сумма.

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Министр отметил, что ситуация, когда кто-то с кем-то вовремя не рассчитался, могла произойти в любой момент с любым предприятием. Но если на это вовремя реагировать, об особых опасностях не идет и государство сможет компенсировали убытки.

"Сейчас ситуация сейчас кардинально отличается от событий конца девяностых - начала двухтысячных годов, когда во многих случаях государственные гарантии предоставлялись по кредитам, которые брались фиктивными фирмами. Сейчас же такие схемы невозможны", – заверил Марченко.

Он также сообщил, что практика предоставления госгарантий при кредитовании частного бизнеса – обычное явление. К примеру, в этом году предоставлены государственные гарантии при займам на 40 млрд грн. В сфере национальной безопасности и обороны эта сумма, как правило, достигает 10 млрд.

Как сообщалось, в 2017 году правительство предоставило госгарантию по кредиту ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" от "Укрэксимбанка" на сумму 334 млн грн. В период с 27 июля 2018 по 24 октября 2019 года завод вернул банку 330 тыс. грн долга и оплатил проценты – почти 36 млн грн.

Но в начале нынешнего года "Укрэксимбанк" обратился к Минфину с требованием о выполнении гарантийных обязательств. Ведь завод не смог осуществить очередной платеж. Всего с апреля по ноябрь на выполнение гарантийных обязательств Госказначейство перечислило банку 301 млн грн (252 млн грн – сумма долга, более 48 млн грн – проценты, полмиллиона гривен – пеня).

20 ноября "Завод Кузница на Рыбацком" погасил всю задолженность перед бюджетом – после того, как получил от Министерства обороны 688 млн грн на выполнение заказа.

Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" с пакетом в 73,9067% были структуры Петра Порошенко, вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций был Игорь Кононенко. Сейчас владельцем предприятия является Сергей Тигипко.