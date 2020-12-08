Минфин пояснил выплату из бюджета долгов "Кузни на Рыбальском"
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.
"Ситуация, когда государство вынуждено рассчитываться с банком за просроченную задолженность частной компании, для последних лет нетипичная, но и не уникальна. Дело в том, что ЧАО, которое должно было за средства государственного "Укрэксимбанка" выполнить заказ Министерства обороны, не смогло вовремя рассчитаться с кредитором. Поэтому и сработал механизм госгарантий – Министерство финансов вынуждено было заплатить банку", – сказал министр.
Марченко добавил, что в свою очередь завод вернул Министерству финансов выплаченные по госгарантиям средства после того, как с ним рассчиталось Минобороны.
"Сразу же мы задействовали предусмотренные законом механизмы взыскания задолженности непосредственно с заемщика. И как только в ноябре Минобороны перечислило "Кузне" почти 700 млн грн на выполнение заказа, просроченная задолженность предприятия перед государством – 300 млн грн – была погашена. Кроме того, завод выплатил более 6 млн грн пени. Сейчас ожидаем начисления "Кузне на Рыбальском" штрафа – также на более 6 млн грн", – добавил глава Минфина.
По словам Марченко, согласно кредитному договору, до конца года компания должна заплатить банку еще 40 млн грн. По сравнению с основой частью задолженности это – незначительная сумма.
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Министр отметил, что ситуация, когда кто-то с кем-то вовремя не рассчитался, могла произойти в любой момент с любым предприятием. Но если на это вовремя реагировать, об особых опасностях не идет и государство сможет компенсировали убытки.
"Сейчас ситуация сейчас кардинально отличается от событий конца девяностых - начала двухтысячных годов, когда во многих случаях государственные гарантии предоставлялись по кредитам, которые брались фиктивными фирмами. Сейчас же такие схемы невозможны", – заверил Марченко.
Он также сообщил, что практика предоставления госгарантий при кредитовании частного бизнеса – обычное явление. К примеру, в этом году предоставлены государственные гарантии при займам на 40 млрд грн. В сфере национальной безопасности и обороны эта сумма, как правило, достигает 10 млрд.
Как сообщалось, в 2017 году правительство предоставило госгарантию по кредиту ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" от "Укрэксимбанка" на сумму 334 млн грн. В период с 27 июля 2018 по 24 октября 2019 года завод вернул банку 330 тыс. грн долга и оплатил проценты – почти 36 млн грн.
Но в начале нынешнего года "Укрэксимбанк" обратился к Минфину с требованием о выполнении гарантийных обязательств. Ведь завод не смог осуществить очередной платеж. Всего с апреля по ноябрь на выполнение гарантийных обязательств Госказначейство перечислило банку 301 млн грн (252 млн грн – сумма долга, более 48 млн грн – проценты, полмиллиона гривен – пеня).
20 ноября "Завод Кузница на Рыбацком" погасил всю задолженность перед бюджетом – после того, как получил от Министерства обороны 688 млн грн на выполнение заказа.
Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" с пакетом в 73,9067% были структуры Петра Порошенко, вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций был Игорь Кононенко. Сейчас владельцем предприятия является Сергей Тигипко.