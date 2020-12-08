"Приватбанк" за десять месяцев получил 23 миллиарда прибыли

Государственный "Приватбанк" по итогам января-октября 2020 года получил 22,8 млрд грн прибыли и ожидает роста доходов в 2021 году.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл в ходе Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина..

"Я бы не сказал, что 2020 год был очень негативным. "Приватбанк" с точки зрения дохода зарабатывает 60% дохода всей банковской системы, и за 10 месяцев мы заработали 22,8 млрд грн", – сказал Крумханзл.

Говоря о 2021 году, Крумханзл оптимистично оценил перспективы работы банка.

"Однако такой рост трудно спрогнозировать. Поэтому мы должны быть осторожными оптимистами. Сложно ответить, каким будет этот рост, на сколько процентов", – добавил он.

Как сообщалось, по итогам первых трех кварталов 2020 года государственный "Приватбанк" получил 21,3 млрд грн прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль банка составляла 27,43 млрд грн.

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1 место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.